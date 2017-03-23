×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми детей накрыла лавина с крыши Сегодня в 08:04

  • Текст

Детсада.

В Перми школьники 9-13 лет пострадали на территории детского сада №175. Когда они играли на территории учреждения, с крыши здания начал сходить снег. Дети оказались внутри большого сугроба, передает "Уралинформбюро".

Один ребенок сумел выбраться самостоятельно и убежал домой. Трех остальных вызволили очевидцы и спасатели.

Один из детей получил травму ноги, второй - закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение, третий не пострадал, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте "Мой город — Пермь". Пострадавших мальчиков отправили в больницу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×