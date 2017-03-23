Детсада.

В Перми школьники 9-13 лет пострадали на территории детского сада №175. Когда они играли на территории учреждения, с крыши здания начал сходить снег. Дети оказались внутри большого сугроба, передает "Уралинформбюро".

Один ребенок сумел выбраться самостоятельно и убежал домой. Трех остальных вызволили очевидцы и спасатели.

Один из детей получил травму ноги, второй - закрытую черепно-мозговую травму и переохлаждение, третий не пострадал, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте "Мой город — Пермь". Пострадавших мальчиков отправили в больницу.