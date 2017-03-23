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Пьяный сухоложец за рулем Ford погубил три человекаСегодня в 08:20

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И покалечил свою пассажирку.

Около 21.00 в Сухом Логу в районе дома №17 по улице Кунарской произошло жуткое ДТП с несколькими погибшими. О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы.

По их информации, пьяный водитель Ford с пассажиркой в салоне угонял от инспекторов ГИБДД по встречной полосе. Одному из автовладельцев удалось избежать столкновения: он съехал на обочину. А следующий за ним водитель ВАЗ-21103 не успел быстро среагировать. После этого Lada отбросило на машину полицейских.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в отечественном авто погибли 28-летний водитель и двое его пассажиров - женщина 40 лет и 21-летний молодой человек. 51-летнюю пассажирку из Ford увезли в больницу с множественными переломами. Сам 44-летний виновник ДТП отделался переломом голени. Сотрудники ДПС не пострадали.

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