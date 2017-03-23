Еще 40 пострадали.

22 марта 2017 года в Лондоне произошел теракт. По последним данным, погибли 5 человек, пострадали 40.

Как сообщают федеральные издания, происшествие случилось на Вестминстерском мосту. Неизвестный за рулем автомобиля протаранил толпу прохожих, после чего врезался в ворота парламента. Он попытался попасть внутрь. Путь ему преградил полицейский. Мужчина ранил стража порядка ножом, отчего тот скончался. Затем преступника застрелили.

Полицейские установили личность нападавшего, однако пока не раскрывают его имени, передает "Уралинформбюро".

После теракта полицейским поступила информация о подозрительном предмете на станции метро Северный Гринвич, передает Daily Star. Всех пассажиров пришлось эвакуировать. Движение поездов и автобусов рядом со станцией приостановлено.

В память о жертвах теракта в Лондоне были погашены огни на Эйфелевой башне. Соответствующее решение приняла мэр Парижа Анна Идальго.