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Труп екатеринбуржца пролежал в общежитии больше годаСегодня в 09:38

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Причину смерти покажет вскрытие.

Следователи Екатеринбурга установили личность мужчины, мумифицированное тело которого нашли 22 марта 2017 года в общежитии на улице Донбасской. Им оказался 65-летний местный житель.

"Никаких телесных повреждений на теле не обнаружено, скорей всего, это была не криминальная смерть. Точная причина станет известна после вскрытия. Но уже сейчас можно сказать, что труп пролежал больше года", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

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