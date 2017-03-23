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Екатеринбуржец пострадал в лобовом ДТП на Широкой РечкеСегодня в 10:19

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Столкнулись ВАЗ и Toyota.

Вечером 22 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Суходольской лоб в лоб столкнулись ВАЗ-211230 и Toyota RAV4.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу выехал 33-летний водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу с сотрясением мозга, рваной раной колена и ушибами.

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