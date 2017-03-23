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В Тюмени столкнулись 3 легковушки, "Газель" и самосвалСегодня в 13:03

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Пострадали два водителя.

Поздним вечером 22 марта 2017 года в Тюмени на улице 50 лет Октября произошло массовое ДТП - столкнулись самосвал Mercedes, Renault, "Газель", Mercedes-Benz E-Class и Opel.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Пострадали 45-летний водитель Renault и 29-летний водитель легкового "мерса".

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