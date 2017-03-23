Из-за коммунальной аварии.

23 марта 2017 года челябинцам пришлось переходить улицу Художника Русакова около ОКБ №3 по щиколотку в воде. Автомобили бороздили "акваторию", как корабли. Причиной потопа стала коммунальная авария,

Как сообщили "Уралинформбюро" в "Горводопроводе", ремонтная бригада устанавливает место и причины порыва. Водоснабжение жилых домов не приостанавливалось.

Стоит отметить, что ровно четыре месяца назад на этом же месте уже разливалось коммунальное озеро.