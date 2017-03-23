Средь бела дня.

В Киеве застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец, уточнив, что информация официально не подтверждена.

"Информация от моих помощников, которые после инцидента проходили рядом и слышали, как фамилию называли полицейские, которые доставали документы у пострадавшего", - пишет Белоцерковец.

Свой пост украинский политик завершил фразой "ФСБ в Киеве нет???", вероятно, намекая на причастность российских спецслужб к произошедшему.

По данным "Вестей Украина", нападение было совершено 23 марта вблизи отеля "Премьер-палац" на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. В полиции корреспонденту издания подтвердили, что погибший является беглым российским политиком, передает "Уралинформбюро".

Денис Вороненков скандально прославился после того, как, не сумев переизбраться в Госдуму, вместе со своей супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Там он сменил гражданство и дал показания против экс-президента Виктора Януковича.