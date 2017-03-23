Ведется расследование.

23 марта 2017 года около 6.00 в Белоярском районе Югры во время плановых работ был поврежден газопровод диаметром 1 220 миллиметров.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Югорск", данный участок трубы на период диагностики был выведен из эксплуатации, и транспортировка газа по нему не осуществлялась. Голубое топливо было пущено по другой "нитке".

"Ни жертв, ни ущерба нет, ситуация штатная. Тем не менее, по правилам, мы должны провести расследование", - прокомментировали в пресс-службе компании.

На поврежденном отрезке ведутся восстановительные работы.