Из горящего дома.

Вечером 22 марта в Березниках загорелась квартира на третьем этаже жилого дома по улице Мира. Пламя охватило 37 "квадратов", подъезд заволокло дымом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

35 жильцов сами вышли на улицу. Пожарные вывели из здания восьмерых детей, младшему из которых год, и 12 взрослых.

55-летняя хозяйка горевшей квартиры лежала у входной двери без сознания. С отравлением продуктами горения ее доставили в реанимацию горбольницы.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.