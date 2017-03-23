×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Березниках пожарные спасли 8 детейСегодня в 17:22

  • Текст

Из горящего дома.

Вечером 22 марта в Березниках загорелась квартира на третьем этаже жилого дома по улице Мира. Пламя охватило 37 "квадратов", подъезд заволокло дымом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

35 жильцов сами вышли на улицу. Пожарные вывели из здания восьмерых детей, младшему из которых год, и 12 взрослых.

55-летняя хозяйка горевшей квартиры лежала у входной двери без сознания. С отравлением продуктами горения ее доставили в реанимацию горбольницы.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×