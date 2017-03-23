Без топлива остались несколько организаций.

В Тюмени 23 марта произошел прорыв газопровода. Труба диаметром 220 миллиметров в районе перекрестка улиц Пермякова и Харьковская была повреждена при проведении земляных работ, передает "Уралинформбюро".

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 14.23. Менее чем через час спасателям дали отбой, поскольку происшествие не несет угрозы – на поврежденном участке газопровода сработали автоматические задвижки, большой утечки газа удалось избежать.

В настоящее время авария устраняется. Газа временно лишились несколько организаций, жилых домов происшествие не коснулось, сообщает 72.ru.