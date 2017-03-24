Ее госпитализировали.

23 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля. 22-летний водитель ВАЗ-21101 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Chevrolet Lanos, разворачивавшийся в нарушение правил.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа. Она ехала на переднем пассажирском сидении, не пристегнув ремень безопасности. Школьницу госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №9.

Chevrolet Lanos управлял 27-летний участковый уполномоченный отдела полиции №11 (стаж вождения 1 год). В момент ДТП он находился на службе.

По факту аварии будет проведена служебная проверка и дознание, сообщили "Уралинформбюро" в горГИБДД.