16-летняя екатеринбурженка пострадала в ДТП с машиной полицейскогоСегодня в 08:37
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Ее госпитализировали.
23 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля. 22-летний водитель ВАЗ-21101 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Chevrolet Lanos, разворачивавшийся в нарушение правил.
В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка ВАЗа. Она ехала на переднем пассажирском сидении, не пристегнув ремень безопасности. Школьницу госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №9.
Chevrolet Lanos управлял 27-летний участковый уполномоченный отдела полиции №11 (стаж вождения 1 год). В момент ДТП он находился на службе.
По факту аварии будет проведена служебная проверка и дознание, сообщили "Уралинформбюро" в горГИБДД.
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