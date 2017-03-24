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В Ноябрьске ребенок застрял под бетонной плитой и кучей снега Сегодня в 11:58

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Несколько часов он провел вниз головой.

В Ноябрьске 7-летний мальчик провалился под бетонную плиту и застрял. Только через несколько часов ребенка спас участковый.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО, вечером 22 марта жительница Ноябрьска сообщила в полицию, что ее сын ушел гулять больше трех часов назад и до сих пор не вернулся. Приехавший по звонку участковый Сергей Щербань начал обходить дворы и заметил обвал снежного наста: там полицейский и нашел мальчика – он провалился под бетонную плиту головой вниз. Из-под сугроба были видны лишь его ноги.

Участковый вытащил мальчика из-под снега и вызвал скорую. В больнице ребенку поставили диагноз "переохлаждение".

Руководство ноябрьской полиции уже направило в окружное УМВД ходатайство о поощрении участкового.

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