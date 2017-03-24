С копией российского паспорта.

В Екатеринбурге задержали гражданина Таджикистана, который представлялся бывшим сотрудником ФСБ России. Он имел при себе поддельное удостоверение члена совета "Региональной общественной организации ветеранов органов Государственной безопасности" на имя Князева Владимира Евгеньевича.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФСБ, у мужчины была копия российского паспорта на это же имя. На самом же деле задержанный - 30-летний Сухроб Джураев. Как выяснилось, он находился на территории Свердловской области нелегально.

Мигрант признал вину в подделке документов. Он пояснил, что российский паспорт были нужен ему для участия в юридических сделках. А удостоверение он использовал для прикрытия авторитетом правоохранительных органов.

Кировский райсуд Екатеринбурга оштрафовал мужчину и постановил выдворить его за пределы России.