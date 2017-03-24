На Щорса.

В ночь на 24 марта 2017 года в Екатеринбурге полыхал цветочный павильон на Щорса, 128а.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 3.22. Огонь охватил 15 "квадратов". Поврежден товар и внутренняя обшивка павильона. На тушении работали 2 единицы техники и 10 человек. Полностью пожар был потушен спустя час.

В пресс-группе городского УМВД сообщили, что в момент возгорания в павильоне находилась женщина-реализатор, она не пострадала. Полицейские изъяли записи камер наблюдения. Разыскиваются поджигатели.