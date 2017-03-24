Отец оставил его дома одного.

23 марта в Перми пожарные спасли из горящей квартиры 4-летнего мальчика. Надышавшегося едкого дыма ребенка доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Он впал в кому.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ, вызов в девятиэтажку на Яблочкова, 33 поступил в 12.31. Соседи рассказали, что в задымленной "двушке" находится ребенок. Огнеборцы нашли мальчика за диваном.

По данным пермских СМИ, глава семейства, сидевший с сыном на больничном, решил сбегать в поликлинику за анализами и оставил ребенка дома одного. В это время в телевизоре произошло короткое замыкание.