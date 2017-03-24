Надышавшийся дыма 4-летний пермяк впал в комуСегодня в 11:04
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Отец оставил его дома одного.
23 марта в Перми пожарные спасли из горящей квартиры 4-летнего мальчика. Надышавшегося едкого дыма ребенка доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Он впал в кому.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ, вызов в девятиэтажку на Яблочкова, 33 поступил в 12.31. Соседи рассказали, что в задымленной "двушке" находится ребенок. Огнеборцы нашли мальчика за диваном.
По данным пермских СМИ, глава семейства, сидевший с сыном на больничном, решил сбегать в поликлинику за анализами и оставил ребенка дома одного. В это время в телевизоре произошло короткое замыкание.
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