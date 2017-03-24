Ребенок в коме.

Вечером 23 марта 2017 года в Тюмени на перекрестке улиц Республики - Холодной водитель Skoda Yeti сбил двух 13-летних подростков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, трое школьников перебегали дорогу в неположенном месте, в районе автобусной остановки. Один мальчик успел проскочить, а двое попали под колеса. Со слов водителя, дети выскочили из-за машин неожиданно.

Один из школьников получил тяжелую травму головы и впал в кому. У второго подростка - перелом голени со смещением.