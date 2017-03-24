Шестеро из них убиты.

В ночь на 24 марта 2017 года вооруженные боевики под "прикрытием" сильного тумана попытались проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии в Чеченской Республике. Атаку отразил войсковой наряд.

В ходе боя были уничтожены шестеро нападавших. Погибли шестеро военнослужащих, есть раненые.

В настоящее время район боестолкновения блокирован. Проводятся специальные мероприятия под руководством командующего Объединенной группировкой войск. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. Обстановка уточняется, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего направлена оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии.