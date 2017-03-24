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В Екатеринбурге четвертый месяц ищут легенду сыскаСегодня в 17:08

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Возбуждено дело об убийстве.

В Екатеринбурге четвертый месяц ищут 52-летнего Евгения Семкина - легендарного экс-сотрудника уголовного розыска. Мужчина пропал в районе остановки "Общежитие" на Селькоровской 15 декабря 2016 года. Около 17-18 часов он вышел из серебристого Mitsubishi Pajero, после чего его никто не видел, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Рост Е.Семкина 180 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины короткие темные волосы, овальное лицо, тонкие губы, прямой нос, серо-зеленые глаза. На безымянном пальце пропавшего вытатуирована буква "Е".

В день исчезновения Е.Семкин был одет в черные пуховик с капюшоном, брюки, джемпер и шапку. На ногах у него были черные замшевые ботинки, на руках - кожаные перчатки.

По факту исчезновения бывшего сыщика возбуждено уголовное дело об убийстве. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Семкина, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 210-35-21, 8-950-552-43-76 (следователь Нигаева Валентина Евгеньевна).

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