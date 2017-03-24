В южноуральском "Баден-Бадене" едва не утонул 3-летний мальчикСегодня в 13:49
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Оставшись без присмотра.
В минувшие выходные посетителям еткульского комплекса "Баден-Баден Лесная сказка" пришлось откачивать 3-летнего ребенка, поднятого со дна взрослого бассейна.
О произошедшем стало известно из блога Марии Эйрих, отдыхавшей с семьей на термальном источнике, передает "Уралинформбюро".
"Мы надували детям нарукавники и жилеты возле бассейна, когда услышали громкие крики "Чей ребенок???!!!" Я увидела мужчину, который выносил из воды маленького мальчика с синими ножками и ручками, и без сознания. Ребенка положили на бортик бассейна, собралась толпа все кричали " ВРАЧА, СПАСАТЕЛЯ"!!!! НО НИКТО НЕ СПЕШИЛ НА ПОМОЩЬ.
Двое мужчин (из отдыхающих) начали трясти малыша за ноги - выливать воду, женщина, оказавшаяся детским врачом (тоже из отдыхающих) начала проводить реанимационные мероприятия. Все кричали, плакали дети. Звали местных врачей с оборудованием для реанимации. Звали спасателей. НО ИХ НЕ БЫЛО, как не было и родителей мальчика", - пишет женщина (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Только спустя несколько минут появились родные ребенка, а уже потом пришел врач с аптечкой. "В аптечке были только средства для оказания помощи при ушибах!" - рассказывает Мария.
Реанимационные мероприятия увенчались успехом, задышавшего мальчика передали бригаде скорой, которая увезла его в больницу Еткуля. Оттуда ребенка отправили в реанимацию Челябинской детской областной клинической больницы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе СКР по Еткулю, проводится доследственная проверка. Удалось выяснить, что мальчик отдыхал в "Баден-Бадене" со старшим братом и бабушкой. Когда она отвлеклась, малыш выбрался из детского бассейна и прыгнул во взрослый.
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