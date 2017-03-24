Он - в реанимации.

В ночь на 24 марта 2017 года в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 23-летний юноша упал с 12 этажа высотки и остался жив.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом таза, множественные ушибы и травматический шок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по факту происшествия проводится проверка. Выясняется, случайным было падение или нет.