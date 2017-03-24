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В школе Озерска избили десятиклассницуСегодня в 18:11

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В истории разбирается полиция.

В Озерске в школе №30 ученицы избили десятиклассницу. Инцидент активно обсуждают в соцсетях.

Подростки пишут, что пострадавшая якобы виновата сама: она врала и воровала вещи. Избитая девушка заявила, что не понимает какой-то причине на нее обозлился весь коллектив.

В пресс-службе управления МВД по ЗАТО Озерск "Уралинформбюро" пояснили, что между старшеклассницами действительно случился конфликт. Пострадавшая обратилась в поликлинику, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

По факту инцидента проводится проверка.

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