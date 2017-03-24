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В прокуратуре Первоуральска мужчина сжег себя заживоСегодня в 16:50

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В день визита на Урал Чайки.

24 марта 2017 года в Первоуральске в здании городской прокуратуры посетитель совершил акт самосожжения. Он скончался на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, трагедия произошла около 14.30. В горпрокуратуру пришел мужчина, его попросили пройти в кабинет для личного приема. Там посетитель без лишних слов облил стены и пол бензином и поджег.

Кабинет выгорел полностью. Личность погибшего пока не установлена. Сейчас выясняется, обращался ли он ранее в органы прокуратуры.

К месту происшествия стянуты все экстренные службы города. По словам горожан, полицейский УАЗ, мчавшийся на вызов, попал в ДТП на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ильича. В спецавтомобиль влетел Suzuki, и "буханка" перевернулась.

Следует напомнить, что сегодня с официальным визитом в Екатеринбурге находится Генпрокурор РФ Юрий Чайка. Он проводил совещание, посвященное защите прав предпринимателей. В мероприятии принимали участие 41 губернатор и столько же региональных прокуроров.

Фото: Митрофан Галемыч | vk.com

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