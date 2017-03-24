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Челябинка приковала себя наручниками к дверям прокуратурыСегодня в 17:35

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Требуя возбуждения уголовного дела.

Жительница Челябинска днем 24 марта парализовала работу областной прокуратуры, приковав себя наручниками к входной двери здания ведомства. 35-летняя женщина требовала возбудить уголовное дело по факту ее избиения сотрудниками полиции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, челябинка была пристегнута к дверям примерно полчаса. К ней вышел и. о. прокурора Челябинской области Виталий Лопин, отстегнул наручники и предложил пройти к себе в кабинет. Она отказалась, потребовав встречи с прокурором области Александром Кондратьевым. В результате, ее записали на прием на вторник, после чего женщина удалилась.

История началась летом прошлого года в супермаркете "Пятерочка". Как пишут местные СМИ, женщина напала на одну из покупательниц с кулаками, а затем пыталась бороться с охранником магазина, который пытался ее усмирить. Однако к приезду полицейских она не успокоилась. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось силой уводить ее из магазина. После этого случая женщина обвинила полицейских в избиении и написала заявление в полицию. Дело так и не было возбуждено.

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