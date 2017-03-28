Произошла утечка дизтоплива.

В Башкирии при столкновении двух грузовых составов три человека погибли, еще один пострадал. ЧП произошло 26 марта около 15.05 (мск) на территории Учалинского горно-обогатительного комбината, входящего в УГМК, сообщили "Уралинформбюро" в республиканском ГУ МЧС. В ликвидации последствий участвуют 27 человек и 11 единиц техники.

Локомотивы следовали навстречу друг другу, один из составов был пустой, другой был нагружен рудой и ГСМ. Повреждены 30 метров железнодорожного полотна, произошла утечка дизтоплива на площади 10 квадратных метров. Инцидент на однопутной ветке ГОКа на движение других поездов не повлиял. Угрозы населенному пункту нет.

СУ СКР по Башкирии проводит доследственную проверку. Устанавливаются виновные в гибели работников Учалинского ГОКа.