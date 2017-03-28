В Екатеринбурге на ЖБИ произошла перестрелка27 марта в 08:24
- Текст
У кафе.
Вечером 26 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Сыромолотова около кафе "Тифлис" произошла перестрелка. Потасовку устроили несколько кавказцев, сообщают местные СМИ. Горожанам пришлось разбегаться в разные стороны, чтобы не попасть под пулю.
В кафе "Тифлис" "Уралинформбюро" сказали, что не слышали выстрелов: "У нас вчера был банкет, в нашем заведении никаких конфликтов не было. Стрельбу на улице мы тоже не слышали".
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что заявлений о происшествии им не поступало. "В настоящее время данная информация проверяется. Потерпевших и очевидцев просим обратиться в полицию", - добавили в главке.
Стоит напомнить, что минувшей осенью в уральской столице наделала шуму перестрелка в Цыганском поселке. 3 сентября 2016 года к дому бизнесмена Олега Шишова приехали 16 вооруженных мужчин. За предпринимателя заступились братья Дутовы. Во время бойни погибли два человека, семеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям - убийство двух лиц, незаконный оборот оружия и массовые беспорядки.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:15
Свердловские города поставят на "рельсы" ускоренного развития
Мэрам предстоит решить масштабные задачи.Сегодня в 10:57
В Екатеринбурге таксист избил пассажира
Пострадавшему нужна операция.Сегодня в 10:49
Пермячка вернулась за оставленным в беби-боксе сыном
Спустя двое суток.Сегодня в 10:43
Сандаков вышел на свободу
И собрался в кино.Сегодня в 10:25
В Тюмени полсотни пожарных тушили аккумуляторный завод
Огонь охватил 540 "квадратов".Сегодня в 10:23
В Сургуте пропали два молодых человека
Их ищут несколько месяцев.Сегодня в 10:14
Североуральск взбунтовался против мэра
Главный "зачинщик" - Паслер.Сегодня в 09:51
На екатеринбургской Сортировке ушел под воду двор
Из-за порыва на сетях ХВС.Сегодня в 09:40
ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
По жалобам "Уралинформбюро".Сегодня в 08:49
"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой
За потребителей.Сегодня в 08:42
В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.Сегодня в 08:22
В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"
После продолжительной болезни.Сегодня в 08:12
Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Беременных это не касается.27 марта в 20:01
На Южном Урале школяров снимали со 100-метрового отвала
Куда они забрались помянуть друга.27 марта в 19:58
В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету
Диаметром полтора метра.
Главные новости
- Сегодня в 10:57В Екатеринбурге таксист избил пассажира
- Сегодня в 10:14Североуральск взбунтовался против мэра
- Сегодня в 09:40ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:42В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
- Сегодня в 08:12Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Аналитика
Бесплотный протест
У лидеров не хватило духу.
Брак по спецсчету
На капремонт.
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.