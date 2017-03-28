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В Екатеринбурге на ЖБИ произошла перестрелка27 марта в 08:24

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У кафе.

Вечером 26 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Сыромолотова около кафе "Тифлис" произошла перестрелка. Потасовку устроили несколько кавказцев, сообщают местные СМИ. Горожанам пришлось разбегаться в разные стороны, чтобы не попасть под пулю.

В кафе "Тифлис" "Уралинформбюро" сказали, что не слышали выстрелов: "У нас вчера был банкет, в нашем заведении никаких конфликтов не было. Стрельбу на улице мы тоже не слышали".

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что заявлений о происшествии им не поступало. "В настоящее время данная информация проверяется. Потерпевших и очевидцев просим обратиться в полицию", - добавили в главке.

Стоит напомнить, что минувшей осенью в уральской столице наделала шуму перестрелка в Цыганском поселке. 3 сентября 2016 года к дому бизнесмена Олега Шишова приехали 16 вооруженных мужчин. За предпринимателя заступились братья Дутовы. Во время бойни погибли два человека, семеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям - убийство двух лиц, незаконный оборот оружия и массовые беспорядки.

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