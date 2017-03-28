В деле разбирается СКР.

В Чайковском проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденной девочки. Мертвого младенца нашли днем 25 марта 2017 года на улице Советской, на берегу реки Мутнушка. Рядом лежал пластиковый пакет.

"При осмотре на месте следователями установлено, что на теле имеются следы повреждений мягких тканей, образовавшиеся, предположительно, от укусов животных", - рассказали "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская - для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следует напомнить, что похожий случай произошел пару недель назад в Серове. 10 марта у гаражей на улице Льва Толстого нашли обглоданный труп младенца без головы. На теле были явно видны следы укусов. Выясняется, погиб ли ребенок от зубов животных либо он был мертворожденным.