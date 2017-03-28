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На жителя Кыштыма рухнула ледяная глыба27 марта в 09:36

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Опасных крыш в городе - хоть отбавляй.

25 марта 2017 года в Кыштыме с крыши здания на Ленина,1 на 18-летнего юношу рухнула ледяная глыба.

Как пишет "Кыштымский рабочий", молодой человек прикрыл голову руками. Рухнувшая масса задела его в районе виска. Обошлось без серьезных травм, передает "Уралинформбюро". Пострадавший заявил, что не будет писать жалобы на коммунальщиков: они принесли ему извинения.

Между тем горожане сетуют, что опасных крыш в Кыштыме масса.

Ранее по теме:
Ледяная могила под крышами Екатеринбурга

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