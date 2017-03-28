На улице Достоевского.

26 марта 2017 года около 19.00 в Перми на улице Достоевского рухнула крыша деревянного двухэтажного дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет. Дом был расселен еще в 2015 году, в нем никто не проживал.

На месте работали 25 человек, было задействовано 7 единиц техники.