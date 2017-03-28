На "горе смерти".

25 марта 2017 года на подъезде к Чусовому КамАЗ с отказавшими тормозами протаранил семь легковушек. Фотографии с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, сначала они услышали жуткий грохот на так называемой "горе смерти", а затем увидели последствия ДТП. Все машины получили механические повреждения, грузовик был опрокинут на бок. Нескольких пострадавших доставили в больницу, их точное количество пока неизвестно, передает "Уралинформбюро".

"Мы были в завершающей седьмой машине, нас задело не так сильно как остальных! Но это очень страшно...." - написала в соцсети "ВКонтакте" участница аварии Ирина Шарифуллина (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Пермскому краю не удалось - телефоны пресс-службы не отвечают.

Фото: Нина Тупицына | Подслушано Чусовой/vk.com