×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец ушел под лед напротив УрГУПС27 марта в 10:18

Во время рыбалки.

Днем 26 марта 2017 года в Екатеринбурге в районе улицы Колмогорова, напротив УрГУПС, рыбак провалился под лед на реке Исеть.

Очевидец происшествия вызвал спасателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Однако еще до их приезда мужчина сумел выбраться из полыньи с помощью другого рыбака. Прибывшие спасатели на руках перенесли пострадавшего на берег и передали бригаде скорой.

Стоит отметить, что по берегам Исети расставлены аншлаги с запретом выходить на лед, однако рыбаки игнорируют предупреждения МЧС.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Привет УЭММИТу! 27 марта в 11:11

Я училась в УЭМИИТе в 80-х годах и там КАЖДЫЙ год кто-то проваливался под лёд и никто тогда в СМИ об этом не сообщал. Ну, вроде все живые оставались. Студенты и не только студенты ходили по люду до последнего дня весной, пока кто-то не проваливался. Кстати, у нас тогда физкультура на лыжах была на льду пруда, нормально было, зимой никто не проваливался и никто не боялся. Прекрасно было, лыжи, на свежем воздухе, а не в душном спортзале, мне нравилось.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бесплотный протест

Бесплотный протест

У лидеров не хватило духу.

Брак по спецсчету

Брак по спецсчету

На капремонт.

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×