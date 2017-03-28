Во время рыбалки.

Днем 26 марта 2017 года в Екатеринбурге в районе улицы Колмогорова, напротив УрГУПС, рыбак провалился под лед на реке Исеть.

Очевидец происшествия вызвал спасателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Однако еще до их приезда мужчина сумел выбраться из полыньи с помощью другого рыбака. Прибывшие спасатели на руках перенесли пострадавшего на берег и передали бригаде скорой.

Стоит отметить, что по берегам Исети расставлены аншлаги с запретом выходить на лед, однако рыбаки игнорируют предупреждения МЧС.