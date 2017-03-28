Одного госпитализировали.

Вечером 25 марта 2017 года на 64 километре трассы Кунгур - Соликамск автобус Mercedes вылетел с дороги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, водитель не справился с управлением и угодил в левый кювет. Пострадали трое пассажиров, одного из них госпитализировали.