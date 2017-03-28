Машина вспыхнула, когда водитель заснул.

Свердловские полицейские вытащили из горящей машины молодого человека, потерявшего сознание. Инцидент произошел в районе деревни Сарсы (Красноуфимский район), рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МВД.

Сотрудники ДПС, находясь на ночном дежурстве, заметили припаркованный на обочине ВАЗ-21083, из-под днища которого выбивалось пламя. Двигатель машины работал, а двери оказались заблокированы. В задымленном салоне ничего не было видно.

Полицейские разбили стекло водительской двери, вытащили молодого человека в бессознательном состоянии и потушили пожар. Придя в себя, водитель рассказал, что остановился, чтобы немного поспать. Запаха гари во сне он не почувствовал.