Очевидцы остановили скорую на дороге.

25 марта в Тюмени 28-летняя девушка упала с высоты шестого этажа и осталась в живых. Ее нашли у дома №34 по улице Олимпийской.

В 15.51 очевидцы вызвали скорую, но уже через минуту они остановили бригаду, которая ехала на другой вызов. Пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу №2, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального минздрава.

У девушки множественные переломы и сочетанная травма, ее состояние удовлетворительное.