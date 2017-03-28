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За гибель месячной челябинки медикам грозит 3 года заключения27 марта в 13:38

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Если СКР докажет их вину.

В Челябинске по факту гибели месячной девочки в больнице возбуждено уголовное дело. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ребенка госпитализировали в больницу Калининского района в ночь на 20 февраля 2017 года. Девочке стало плохо после кормления, и наутро она скончалась.

Если вину сотрудников больницы в ее смерти докажут, им грозит до 3 лет заключения по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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В Челябинске скончалась месячная девочка

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