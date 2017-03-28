Пятеро человек госпитализированы.

Днем 26 марта на 36 километре дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда столкнулись Chery и ВАЗ-2112.

55-летняя женщина за рулем "китайца" на большой скорости вылетела на встречку и врезалась в "Ладу". Удар был такой силы, что последняя превратилась в кучу искореженного железа, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка Chery погибла. Автоледи и две ее попутчицы 48 лет и 61 года получили травмы.

35-летнего мужчину, управлявшего ВАЗ-2112, и его 43-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу Верхней Салды. Ехавший с ними 10-летний ребенок благодаря детскому креслу и ремню безопасности не пострадал.



Видео: vsalde.ru/youtube.com