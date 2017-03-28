×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На головы пермякам грозят рухнуть трубы27 марта в 18:29

  • Текст

Вентиляции.

В Перми на головы жителей сразу двух пятиэтажек с крыш могут рухнуть металлические вентиляционные трубы.

Одна из конструкций нависает над тротуаром у дома №82 по улице Веденеева, передает "Уралинформбюро". Причиной "крена" жильцы называют особое рвение сотрудников управляющей компании, 24 марта почистивших крышу от снега. "Впервые за всю зиму, по скольку в этот день вечером другая ук проводила собрание по переходу. Сейчас вентиляционная труба так и висит на честном слове и легко прилетит прохожему по голове!" - пишут они в соцсетях.


Фото: "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"/"ВКонтакте"

В ночь на 27 марта сломалась металлическая вентиляционная труба и на крыше дома №2 по улице Елькина. По данным 59.ru, уже утром на место выехала аварийная бригада ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство". К вечеру трубу должны были убрать. Позже отремонтируют часть крыши и поставят новую "вытяжку".


Фото: 59.ru

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бесплотный протест

Бесплотный протест

У лидеров не хватило духу.

Брак по спецсчету

Брак по спецсчету

На капремонт.

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×