На головы пермякам грозят рухнуть трубы27 марта в 18:29
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Вентиляции.
В Перми на головы жителей сразу двух пятиэтажек с крыш могут рухнуть металлические вентиляционные трубы.
Одна из конструкций нависает над тротуаром у дома №82 по улице Веденеева, передает "Уралинформбюро". Причиной "крена" жильцы называют особое рвение сотрудников управляющей компании, 24 марта почистивших крышу от снега. "Впервые за всю зиму, по скольку в этот день вечером другая ук проводила собрание по переходу. Сейчас вентиляционная труба так и висит на честном слове и легко прилетит прохожему по голове!" - пишут они в соцсетях.
Фото: "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"/"ВКонтакте"
В ночь на 27 марта сломалась металлическая вентиляционная труба и на крыше дома №2 по улице Елькина. По данным 59.ru, уже утром на место выехала аварийная бригада ПМУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство". К вечеру трубу должны были убрать. Позже отремонтируют часть крыши и поставят новую "вытяжку".
Фото: 59.ru
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