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В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали психбольницу27 марта в 15:01

"Сосновый бор".

Днем 27 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Рощинской загорелся один из корпусов областной клиники неврозов "Сосновый бор". Из здания эвакуировали 26 пациентов и 9 сотрудников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, огонь охватил 5 "квадратов" - горела отделка здания. На месте работали 3 единицы техники и 20 человек. Пожар был потушен в течение 15 минут.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странные они какие-то 27 марта в 18:01

и при этом больные неврозами получили дополнительный стресс, который привёл опять к неврозу

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