"Сосновый бор".

Днем 27 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Рощинской загорелся один из корпусов областной клиники неврозов "Сосновый бор". Из здания эвакуировали 26 пациентов и 9 сотрудников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, огонь охватил 5 "квадратов" - горела отделка здания. На месте работали 3 единицы техники и 20 человек. Пожар был потушен в течение 15 минут.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.