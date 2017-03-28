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Автомобиль-"призрак" сбил челябинку с 5-летним ребенком27 марта в 15:54

  • Текст

На "зебре".

Утром 27 марта 2017 года в Челябинске на улице Хохрякова неустановленный автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. Водитель скрылся.

Как рассказали "Уралиформбюро" в пресс-службе городской службы спасения, очевидцы аварии вызвали скорую помощь и спасателей. Женщина получила множественные травмы, у 5-летней девочки повреждена рука.

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