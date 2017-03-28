И был доставлен в больницу.

27 марта 2017 года в Лысьве во время сноса обрушилась часть нежилого трехэтажного здания. Один из рабочих получил травмы и был госпитализирован.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, устанавливается тяжесть вреда здоровью мужчины, после чего будет принято процессуальное решение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, обвалившийся дом был расселен еще в прошлом году. На месте происшествия работали 21 человек и 7 единиц техники.