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В Кунгуре лавина с крыши заживо погребла пенсионера27 марта в 16:28

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Спасатели успели вовремя.

Днем 26 марта 2017 года в Кунгуре с крыши дома по улице Свердлова, 40 сошла "лавина". Огромный сугроб завалил дверь в квартиру одинокого пенсионера.

Жительница соседнего дома вызвала спасателей, сообщили "Уралинформбюро" в Кунгурской городской службы спасения. Прибыв на место, они расчистили вход в жилье от снега. К счастью, пожилой мужчина не пострадал, медпомощь ему не понадобилась.

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