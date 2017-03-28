Спасатели успели вовремя.

Днем 26 марта 2017 года в Кунгуре с крыши дома по улице Свердлова, 40 сошла "лавина". Огромный сугроб завалил дверь в квартиру одинокого пенсионера.

Жительница соседнего дома вызвала спасателей, сообщили "Уралинформбюро" в Кунгурской городской службы спасения. Прибыв на место, они расчистили вход в жилье от снега. К счастью, пожилой мужчина не пострадал, медпомощь ему не понадобилась.