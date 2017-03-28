Куда они забрались помянуть друга.

Желание учеников челябинской школы №46 помянуть друга, погибшего год назад, едва не обернулось новой трагедией.

25 марта трое подростков 14-15 лет приехали в поселок Старокамышинск и забрались на отвал пустой породы на территории бывшей шахты "Комсомольская". Таким образом они решили почтить память друга, сорвавшегося с этого же террикона высотой около 100 метров.

Наверх товарищи поднялись по пологому склону, а спуститься решили по крутому. Но преодолев часть пути, поняли, что дальше идти опасно, однако вернуться назад у них уже не было возможности. В любой момент мальчиков мог погрести под собой оползень. Зацепившись за камень на склоне, школьники обратились за помощью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области, ближе всех к ним оказались огнеборцы пожарной части №110. После обследования нескольких терриконов, они нашли мальчиков и поднялись на вершину отвала, а затем с помощью веревки туда же вытянули подростков и спустились с ними вниз. Спасательная операция заняла 40 минут.