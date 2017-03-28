Шедшую по путям.

На станции Оверята пассажирский поезд "Екатеринбург − Санкт-Петербург" насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла рано утром 24 марта.

Машинист, заметив человека на рельсах, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась.

Погибшая разгуливала по путям в состоянии алкогольного опьянения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.