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В Прикамье пассажирский поезд сбил пьяную женщину27 марта в 19:36

  • Текст

Шедшую по путям.

На станции Оверята пассажирский поезд "Екатеринбург − Санкт-Петербург" насмерть сбил 34-летнюю женщину. Трагедия произошла рано утром 24 марта.

Машинист, заметив человека на рельсах, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась.

Погибшая разгуливала по путям в состоянии алкогольного опьянения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД РФ по УрФО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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