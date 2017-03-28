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В Березниках образовалась очередная воронка27 марта в 18:15

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Диаметром больше 2 метров.

В Березниках на территории опасной зоны затопленного рудника образовалась очередная воронка. Размеры провала составили 2,2х2,4 метра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уралкалия".

"Воронку" обнаружили сотрудники самого предприятия во время мониторинга ранее расселенной улицы Котовского. Дыра образовалась в районе дома №29.

Стоит отметить, что провалы появляются в городе регулярно после затопления шахты "Уралкалия" в 2006 году. Самый большой из них имеет диаметр порядка 400 метров.

Людей переселяют в новый микрорайон Любимов - на противоположный берег Камы. Ожидается, что в 2017-2018 годах на эти цели будет направлено 6 миллиардов рублей. Треть из них должна выделить федерация, треть - краевой бюджет и столько же - "Уралкалий".

Осенью прошлого года прокуратура Прикамья по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку "Уралкалия" на соблюдение законодательства при закладке шахт. Ее результаты пока не были озвучены.

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