Еще двое пешеходов чудом спаслись.

Около полудня 27 марта 2017 года в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Победы и Пушкина "Ситроен" сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу вместе с дочерью и внуком. К счастью, к моменту ДТП ребенок уже успел перебежать дорогу, а его мать наоборот чуть приотстала.

Управлявшая иномаркой 68-летняя женщина, выполняя левый поворот, не снизила скорость перед пешеходным переходом при завершении маневра, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Стоит отметить, что права автоледи получила 6 лет назад.