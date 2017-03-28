68-летняя свердловчанка сбила женщину на "зебре"27 марта в 18:24
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Еще двое пешеходов чудом спаслись.
Около полудня 27 марта 2017 года в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Победы и Пушкина "Ситроен" сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу вместе с дочерью и внуком. К счастью, к моменту ДТП ребенок уже успел перебежать дорогу, а его мать наоборот чуть приотстала.
Управлявшая иномаркой 68-летняя женщина, выполняя левый поворот, не снизила скорость перед пешеходным переходом при завершении маневра, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Стоит отметить, что права автоледи получила 6 лет назад.
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