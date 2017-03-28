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В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыбаСегодня в 08:42

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Отец успел оттолкнуть коляску.

Вечером 26 марта 2017 года в Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный с крыши дома №9 по улице Белоярской на мужчину с 2-месячной девочкой упала ледяная глыба.

Отец успел вовремя оттолкнуть коляску с ребенком, благодаря чему снежная масса задела только ручку - ее оторвало.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, ни мужчина, ни младенец не пострадали. Проводится проверка.

Стоит напомнить, что 17 марта в уральской столице из-за рухнувшей с крыши камвольного комбината глыбы пострадала жительница Первоуральска. Ее увезли в больницу с тяжелыми травмами. Проводится доследственная проверка.

А 21 февраля жертвами схода "лавины" на улице Баумана едва не стали мать с полугодовалым ребенком в коляске. Обошлось без серьезных травм.

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