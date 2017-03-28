Огонь охватил 540 "квадратов".

В ночь на 28 марта 2017 года в Тюмени произошел пожар на аккумуляторном заводе. Огонь охватил 540 "квадратов".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании в цехе формировки поступило в 3.10. Полыхала кровля, в здании было сильное задымление.

На месте работали 19 единиц техники и 57 человек. Пожар был ликвидирован спустя час. Пострадавших нет. Выясняется причина возгорания, устанавливается ущерб.