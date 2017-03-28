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На екатеринбургской Сортировке ушел под воду дворСегодня в 09:51

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Из-за порыва на сетях ХВС.

Утром 28 марта 2017 года в Екатеринбурге затопило двор на Билимбаевской, 19. Жильцы дома не могли выйти из подъездов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", прорвало трубу ХВС.

"Заявка о повреждении поступила в 4.30. В 6.20 утечка была локализована. Сейчас на месте работают бригады. О причине порыва и количестве оставшихся без воды домов будет известно ближе к обеду", - прокомментировали в пресс-службе.

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