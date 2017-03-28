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В Сургуте пропали два молодых человекаСегодня в 10:23

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Их ищут несколько месяцев.

В Сургуте разыскивают двух без вести пропавших молодых людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

21-летний Михаил Романов пропал в ночь на 12 января 2017 года. Он попрощался с друзьями на улице Северной и поехал на машине домой на Быстринскую. Его автомобиль нашли припаркованным во дворе, но дома молодой человек так и не появился.

Рост Михаила 183 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения был одет в синюю спортивную куртку и черные джинсы. При себе у юноши был кошелек, паспорт, водительское удостоверение, ключи от машины и телефон Samsung.

Второй пропавший - 21-летний Никита Богаткин. Он уроженец Нефтеюганска, но в последнее время снимал квартиру в Сургуте на Проспекте Дружбы. Его ищут с 24 октября 2016 года.

Рост Никиты 180 сантиметров, он худощавый. У молодого человека волнистые темно-русые волосы и голубые глаза. На правой лопатке есть большая родинка. В день исчезновения он был одет в разноцветную вязаную шапку в полоску, темно-синюю куртку с капюшоном на меху, темно-синие джинсы, бордовую толстовку с капюшоном. На ногах были бежевые кроссовки.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении молодых людей либо об обстоятельствах их исчезновения, просьба позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-16-24 (УМВД по Сургуту), 8 (3462) 34-59-37 (городской следственный отдел), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).

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