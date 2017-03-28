Пострадавшему нужна операция.

В Екатеринбурге таксист избил пассажира, которого вез в Кольцово. Инцидент произошел 25 марта 2017 года.

По предварительным данным, ехавшие в аэропорт двое мужчин и женщина отказались платить за проезд, что разозлило водителя. Досталось одному из клиентов - врачи диагностировали у него перелом околоорбитной кости глаза. Ему необходима операция. Кроме того, у мужчины разбита губа, а на голове - многочисленные ушибы.

Он и еще один пассажир написали заявления в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

"Сделан запрос в таксомоторную компанию, чтобы установить личность водителя. С пострадавшего будут сняты побои, чтобы установить тяжесть вреда здоровью", - прокомментировали в управлении.

Материалы находятся в отделе полиции №6.